ناصر كنعاني: دور إيران البناء على الساحة الدولية يصب في مصلحة التعددية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني الیوم السبت في تغريدة له علی تویتر بشأن حضور الوفد الإيراني في اجتماع البريكس الأخير الذي عقدت في العاصمة الجنوب افريقية كيب تاون : مشاركة نشطة وخطاب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في اجتماع دول البريكس بجنوب أفريقيا وعقد حوالي 10 اجتماعات ثنائية مهمة وذات مغزى أثبت مرة أخرى ديناميکیات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة على الساحة الدولية و سيزداد دور إيران البناء على الساحة الدولية لصالح التعددية.

واجرى وزير الخارجية الايراني محادثات مع 4 وزراء خارجية من دول بريكس، وهي الهند وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل علی هامش اجتماع البريكس الأخير الذي عقدت في العاصمة الجنوب افريقية كيب تاون .

كما اجرى محادثات مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية وجزر القمر بشأن القضايا الثنائية.

وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا قد وجهت دعوة إلى نظرائها في 15 بلدا للمشاركة في اجتماع البريكس؛ متطلعة بان يتوصل الوزراء الى آليات مناسبة للتعاطي مع التطورات الاقليمية والدولية.

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