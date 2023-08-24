سفير ايران لدى لبنان: العضوية في مجموعة بريكس تجسد نجاح سياستنا الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر السفير الإيراني في لبنان "مجتبى أماني" انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمجموعة البريكس مؤشرا لنجاح السياسة الخارجية للبلاد ومن شانه تعزيز مكانتها بين الاقتصادات الناشئة في العالم.

وكتب مجتبي أماني على صفحته الشخصية على تويتر: انضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مجموعة البريكس بعد أن أصبحت عضوا دائما في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف: إن حضور إيران في مثل هذه التحالفات العالمية يعد مؤشرا لنجاح السياسة الخارجية للبلاد ويعزز مكانة إيران بين الاقتصادات الناشئة.

وانضمت، اليوم الخميس، 6 دول كأعضاء كاملي العضوية إلى مجموعة "البريكس"، هي إيران والأرجنتين ومصر وأثيوبيا والسعودية والإمارات.

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