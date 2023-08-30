عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة عقب فوز بونغو بالانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العسكريون -الذين ظهروا على قناة "غابون 24"- إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.

وقال الضباط إن الانتخابات الأخيرة "تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة".

في تلك الأثناء، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع إطلاق نار من أسلحة آلية في ليبرفيل عاصمة الغابون.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 64.27% من الأصوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وطعنت المعارضة في نتائجها.

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