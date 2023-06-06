الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة قتلة الطفل محمد التميمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه عقب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مساء اليوم الإثنين، على استشهاد الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، داعيًا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك الأمر.

وقال وينسلاند في تغريدة عبر تويتر: "أدين وأشعر بحزن عميق لوفاة طفل فلسطيني في الثانية من عمره، أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في النبي صالح قبل يومين. قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يرد على إطلاق نار من المنطقة من قبل مسلحين فلسطينيين".

وأضاف وينسلاند: "المدنيون، ولا سيما الأطفال، ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع، خالص التعازى لاسرته، وألاحظ أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث وأدعو إلى محاسبة المسؤولين".

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