  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ م

عدوان صهيوني على منطقة الكسوة بريف دمشق

عدوان صهيوني على منطقة الكسوة بريف دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.

وقال التلفزيون السوري أن غارتان للاحتلال الصهيوني استهدفتا اللواء 75 قرب الكسوة بريف دمشق.

رمز الخبر 1956197

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات