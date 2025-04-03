عدوان صهيوني على منطقة الكسوة بريف دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.
وقال التلفزيون السوري أن غارتان للاحتلال الصهيوني استهدفتا اللواء 75 قرب الكسوة بريف دمشق.
أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.
وقال التلفزيون السوري أن غارتان للاحتلال الصهيوني استهدفتا اللواء 75 قرب الكسوة بريف دمشق.
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