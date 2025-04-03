تخت روانجي يلتقي نظيره الروسي في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم الخميس في موسكو، مساعد وزير الخارجية الروسي للشؤون الاقليمية اندره رودنكو.

وناقش الطرفان في اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية.

واشار الطرفان الى المستوى العالي للعلاقات والتعامل البناء بين كبار مسؤولي ايران وروسيا والاجراء المستمر للمشاورات المشتركة وشددا على ضرورة المضي قدما بالمشروعات والتعاون القائم بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ويزور تخت روانجي موسكو للمشاركة في اجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين الروس.

وكان قد التقى امس الاربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.