كنعاني: دعم أمريكا المستمر للكيان الصهيوني يجعلها شريكاً في جرائمه اليومية

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، على الجريمة المروعة الاخيرة للكيان الصهيوني المتمثلة في قتل الطفل الفلسطيني "الشهيد محمد هيثم التميمي" (عامان)؛ مؤكدا بان المواقف المساندة التي تسهم في استمرار الجرائم اليومية لهذا الكيان، تلقي بالمسؤولية الدولية على حماته.

واضاف "كنعاني" في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء : ان ارتكاب هذه الجريمة المهولة تزامنا مع تصريحات وزير الخارجية الامريكي في اجتماع "ايباك" حول تاريخ الدعم الذي قدمته واشنطن الى "اسرائيل"، وتلويح الاخير الى دعم امريكا السنوي بواقع 3.3 مليارات دولار، مضافا للدعم الاضطراري بواقع مليار دولار، واستمرار المحاولات الرامية لدمج هذا الكيان الغاصب في المنطقة، يجعل من امريكا شريكا في جرائم "اسرائيل" اليومية.

ولفت متحدث الخارجية عبر تغريدته اليوم، انه باستشهاد الطفل محمد هيثم التميمي، يبلغ عدد الاطفال الفلسطينيين الذين عرجوا خلال العام الجاري على ايدي الكيان الصهيوني، الى 28 طفلا.

/انتهى/