الخارجية الايرانية تدين الهجوم الصهيوني على مخيم جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الهمجي الذي شنه اليوم جنود الكيان الصهيوني العنصري المجرمون على مخيم جنين بالضفة الغربية لنهر الأردن، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الشعب الفلسطيني المظلوم.

ووصف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي صمت وتراخي المحافل الدولية والمدعين المنافقين لحقوق الإنسان في الغرب تجاه الجرائم اليومية لكيان احتلال القدس بالمؤلم و المخجل.

ودعا كنعاني الحكومات الإسلامية الى توحيد المواقف وتنسيق الإجراءات لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاومة المشروعة لهذا الشعب ضد المحتلين الصهاينة والعمل الجاد لمنع الأعمال اللاإنسانية والإرهابية لنظام الفصل العنصري الصهيوني.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، صباح اليوم، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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