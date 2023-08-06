كنعاني: يجب محاسبة الكيان الصهيوني ومن يدعمه لارتكاب الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة له باللغة الإنجليزية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) اليوم الأحد: في حين أعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم من تأخر بدء أنشطة المدارس الفلسطينية في لبنان ، فانه بحسب الإحصائيات التي نشرها برنامج الدفاع عن الأطفال ، فقد قتل الكيان الصهيوني 31 طفلاً في الضفة الغربية و 6 أطفال في غزة عام 2023.

وأضاف في تغريدة أخرى: على المجتمع والمنظمات الدولية أن تدعم الفلسطينيين بشكل فوري وخاصة الأطفال الفلسطينيين ، ويجب محاسبة الصهاينة وحماتهم الغربيين على الجرائم التي ارتكبوها.

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