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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:١٨ م

كنعاني: يجب محاسبة الكيان الصهيوني ومن يدعمه لارتكاب الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين

كنعاني: يجب محاسبة الكيان الصهيوني ومن يدعمه لارتكاب الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على محاسبة الكيان الصهيوني وداعميه على ارتكاب الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفوري لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة له باللغة الإنجليزية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) اليوم الأحد: في حين أعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم من تأخر بدء أنشطة المدارس الفلسطينية في لبنان ، فانه بحسب الإحصائيات التي نشرها برنامج الدفاع عن الأطفال ، فقد قتل الكيان الصهيوني 31 طفلاً في الضفة الغربية و 6 أطفال في غزة عام 2023.

وأضاف في تغريدة أخرى: على المجتمع والمنظمات الدولية أن تدعم الفلسطينيين بشكل فوري وخاصة الأطفال الفلسطينيين ، ويجب محاسبة الصهاينة وحماتهم الغربيين على الجرائم التي ارتكبوها.

/انتهى/

رمز الخبر 1935657

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