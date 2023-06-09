ايران و قطر تؤكدان على توسيع التعاون بينهما في مجال العمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير العمل الإيراني التقى نظيره القطري على هامش زيارته إلى جنيف للمشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية، مهنئأ دولة قطر على انتخابها كرئيس لهذه المنظمة، قائلا: "يمكن أن يؤدي عقد اجتماعات ثلاثية على المستوى الدولي إلى حل تحديات مجال العمل".

وأشار مرتضوي على التعاون الواسع بين إيران وقطر في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية،مضيفا: "إن تعزيز العلاقات مع قطر هو أمر استراتيجي للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية".

وقال وزير العمل الايراني: "إن البلدين اتخذا إجراءات قيمة في تبادل الخبرات والتعاون في المحافل الدولية الذي يمكن تطويره على المستوى الإقليمي".

ودعا مرتضوي في الختام وزير العمل القطري لزيارة ايران وتفقد القدرات العالية للمجموعات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

وشدد وزير العمل في حكومة قطر بدوره في هذا الاجتماع على أهمية توسيع العلاقات مع إيران وقال: "لن ننسى دعم إيران خلال الحظر المفروض على قطر".

وأضاف: "خلال الرحلة إلى طهران، سنوفر فرصة لتحسين مستوى التعاون ليس فقط في مجال العمل وأصحاب العمل، بل أيضًا في المستويات الأخرى".

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