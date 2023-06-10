وفاة العالم الإيراني و المدير السابق لوكالة ناسا "فيروز نادري" عن عمر يناهز 77 عاما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي الدكتور فيروز نادري ، العالم الإيراني المقيم في أمريكا والمدير العام السابق لقسم استكشافات النظام الشمسي لوكالة ناسا، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 77 عامًا.

وخلال العقود الثلاثة التي قضاها في وكالة ناسا، عمل نادري كنائب المدير العام لمختبر الدفع النفاث وأدار مشروعي مسبار المريخ المسمى "سبيريت" و "فورسات".

انه نشر الأسبوع الماضي صورة لنفسه في سرير المستشفى وكتب أنه فقد توازنه بسبب انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب، وبعد أن اصطدم رأسه بالحائط تحطمت فقرات رقبته وتلف عموده الفقري، وهو حاليا مشلول من رقبته حتى اسفل.

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