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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٥٤ م

العراق تفرج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية

العراق تفرج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية

قال عضو لجنة الطاقة في مجلس الشوری الاسلامي "مالك شريعتي نياسر" انه يمكن أن تصبح إيران مركز لتبادل الغاز والتجارة في منطقة غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، تم تخصيص جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق لتأمين احتیاجات الزوار كما تم دفع جزء من الأموال لتوريد السلع الأساسية.

وأضاف: ما يتم تداوله يشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى السماح بدفع جزء من مطالب إيران من قبل العراق، وقال: إن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي كبيرة و لقد تم شراء السلع الأساسية. في الواقع، يمكن أن تساهم الانفراجة بالعملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات وكذلك السلع الأساسية.

/انتهی/

رمز الخبر 1933916

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