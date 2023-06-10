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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٠١ م

وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره السوري القضايا الثنائية

وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره السوري القضايا الثنائية

تباحث وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان مع نظيره السوري، فيصل المقداد هاتفيا حول التطورات الأخيرة في البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية السوري، ناقشا آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. من خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.

وقدم وزير الخارجية السوري، في هذه المحادثة الهاتفية، تقريراً عن التطورات والانفتاحات الأخيرة التي حدثت في علاقات سوريا مع الدول العربية، والحضور الإيجابي للرئيس السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية.

وهنأ اميرعبداللهيان، بدوره، الحكومة السورية على النجاحات الأخيرة، معتبرا هذه التطورات بالإيجابية والبناءة.

كما أشار الطرفان إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد ابراهيم رئيسي إلى سوريا ونتائجها الإيجابية، مؤكدا على عزمهما على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الرحلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1933917

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