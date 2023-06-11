أمير عبداللهيان يلتقي القنصل العام الجديد لبلادنا في بيشاور عشية مغادرته الى مكان البعثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيشاور بباكستان عشية مغادرته مكان البعثة بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وقدم تقريراً عن آخر التطورات في منطقة مهمته.

وأشار أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع إلى أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وباكستان في إطار سياسة الجوار، وأكد على ضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات مع ولاية خيبر بختونخوا في جميع المجالات خاصة تحسين مستوى التعاون الاقتصادي.

وشغل علي بنفشه خواه سابقاً منصب قنصل الجمهورية الإسلامية الايرانية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنمسا ونائب المدير العامل للقنصلية بوزارة الخارجية.

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