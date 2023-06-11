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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٤٣ م

قائد عسكري ايراني: سيتم رصد الحدود بأحدث المعدات المتطورة ​

قائد عسكري ايراني: سيتم رصد الحدود بأحدث المعدات المتطورة ​

أعلن قائد حرس الحدود الايراني، العميد احمد علي كودرزي انه سيتم رصد حدود البلاد بأحدث المعدات المتطورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كودرزي في مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب): لقد ضحى شهداؤنا بأعز مايملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن.

وأضاف قائد حرس الحدود: بواسطة الآلية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة في الخطة الشاملة الذكية ، ارتفع مستوى الإعداد والتدريب على المهارات، وتم توفير المعدات المتطورة لحرس الحدود.

وشدد على أهمية تدريب القوات ورفع مستوى مهاراتهم وقال: يجب تحويل التدريب إلى مهارات مع مزيد من الممارسة من أجل تحقيق النتائج المرجوة في المجال العملي.

وتابع كودرزي قائلا: على القادة أن يطلبوا التدريب من المتعلمين حتى تحفز هذه المسألة المتعلمين أكثر في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1933963

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