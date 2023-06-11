قائد عسكري ايراني: سيتم رصد الحدود بأحدث المعدات المتطورة ​

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كودرزي في مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب): لقد ضحى شهداؤنا بأعز مايملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن.

وأضاف قائد حرس الحدود: بواسطة الآلية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة في الخطة الشاملة الذكية ، ارتفع مستوى الإعداد والتدريب على المهارات، وتم توفير المعدات المتطورة لحرس الحدود.

وشدد على أهمية تدريب القوات ورفع مستوى مهاراتهم وقال: يجب تحويل التدريب إلى مهارات مع مزيد من الممارسة من أجل تحقيق النتائج المرجوة في المجال العملي.

وتابع كودرزي قائلا: على القادة أن يطلبوا التدريب من المتعلمين حتى تحفز هذه المسألة المتعلمين أكثر في هذا المجال.

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