المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية للناشئين يفوز ببطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب المصارعة الوطني الإيراني للناشئين ببطولة آسيا التي أقيمت يومي 10 و 11 يونيو في مدينة بيشكيك بقيرغيزستان بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

وفي تصنيف الفرق، فازت إيران بالبطولة بـ188 نقطة ، وحلّت قيرغيزستان بـ176 نقطة وأوزبكستان بـ 151 نقطة في المركز الثاني والثالث على التوالي.

يذكر أن المنتخب الإيراني كان قد فاز العام الماضي في قيرغيزستان بميداليتين ذهبيتين و 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين و 174 نقطة، وأحرز لق الوصيف في هذه المنافسات.

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