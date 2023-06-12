مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث حافلة في أستراليا

وأفادت الشرطة في بيان أنه تم تطويق مسرح الحادث "ونقل سائق الحافلة الذي يبلغ 58 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية".

وذكرت "سكاي نيوز" أنه تم نقل الإصابات إلى المستشفيات عبر طائرات الهليكوبتر وعبر الطرق البرية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة بعد الساعة 11:30 مساء (بالتوقيت المحلي) من يوم الأحد في بلدة غريتا في نيو ساوث ويلز.

وقال بيان الشرطة: "تم تشكيل مسرح جريمة بحيث يتم فحصه من قبل الشرطة الجنائية المتخصصة ووحدة التحقيق في حوادث التصادم.. وبدأ التحقيق في ملابسات الحادث".

المصدر: أ ف ب + سكاي نيوز

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