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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٢٧ م

رئیسي یعین محسن رضائي رئيساً لأمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي

رئیسي یعین محسن رضائي رئيساً لأمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي

تم تعيين محسن رضائي رئيسا لأمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تعيين محسن رضائي رئيسا لأمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك في مرسوم اصدره رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي حيث عيّن بموجبه محسن رضائي رئيسا لأمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

وفي وقت سابق ، وافق رئيس الجمهورية على استقالة محسن رضائي من منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية بسبب تفرغه التام لأمانة المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

/انتهی/

رمز الخبر 1933986

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