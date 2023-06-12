إجتماع إيراني عراقي لتنفيذ مشروع بناء سكة حديد بين مدينتي البصرة والشلامجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة النقل العراقية عن الاتفاق مع ایران لإزالة الألغام وإنشاء جسر للربط السككي، فيما أشارت إلى مواصفات السكك الحديدية والقطارات المستخدمة بطريق التنمية.

وأعلنت وزارة النقل العراقية في بيان أن بغداد وطهران اتفقتا على تنفيذ سكة حديد خاصة بنقل المسافرين بين مدينتي البصرة العراقية والشلامجة الإيرانية.

وأضاف البيان : عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي (البصرة – شلمجة) ، مبينا انه تم الاتفاق على إزالة الألغام المزروعة منذ حرب الثماني سنوات بين البلدين .

وأضاف البيان أن مشروع الربط السككي العراقي مع إيران يتعلق بنقل المسافرين فقط ، ولا يوجد إمكانية لنقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران.

وأوضح البيان أن مشروع (شلمجة – البصرة) مع إيران يعد من المشاريع الحيوية التي تربط البلدين ومن المشاريع الإستراتيجية والمستقبلية للسكك ضمن خطة النهوض بواقعها الخدمي والتشغيلي لتضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة.

وبشأن طريق التنمية ، أكد المكتب أنه بعد الدراسة والتحليل والأخذ بكافة الاعتبارات أعلاه تم اختيار أفضل المسارات من الفاو إلى الحدود التركية عند نقطة فيشخابور بطول 1161 كيلومتر وبمواصفات تتضمن سرعة تصميمية = 300 كم / ساعة لقطارات المسافرين وسرعة تصميمية = 160 كم / ساعة لقطارات البضائع وخط مكهرب مزدوج وحمولة محورية 25 طن ونظام إشارات حديث المستوى الثاني (النظام الأوروبي).

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