مخبر: الاستثمار في مصافي النفط وتنمية المدن الساحلية من أولويات الحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء لجنة المادة 90 الدستورية في مجلس الشورى الإسلامي مع النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر للبحث بشأن قضايا محافظة هرمزكان جنوب ايران فيما يتعلق بمشاكل الجزر وخط نقل النفط عبر انبوب "غورة -جاسك" بين بوشهر وهرمزكان، والقضايا الجمركية، بحضور محمد حسيني نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية ونواب محافظة هرمزكان في المجلس ومحافظ هرمزكان وبعض كبار المسؤولين المحليين.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذا الاجتماع: إن الاستثمار في مصافي النفط والبتروكيمياويات وتطوير المدن الساحلية يعد من الأولويات المهمة للحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

واضاف مخبر إن محافظة هرمزكان الساحلية لديها العديد من القدرات والفرص الفريدة في المجالات الصناعية والبحرية والسياحية والنقل وغيرها ، والتي يمكن استخدامها لتحسين معيشة الشعب وتطوير البلاد ، ومن اجل تحقيق ذلك يجب الاستفادة من قدرات الشعب والقطاع الخاص بشكل أكبر.