نائب وزير الخارجية الايراني یصل إلى الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري" انه زار دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية.

وكتب باقري في هذا الصدد اليوم الثلاثاء: في إطار تعزيز سياسة الجوار وتماشيا مع استمرار المشاورات السياسية مع الجيران، سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتباحث مع المسؤولين في هذا البلد حول تعزيز التعاون الثنائي ودراسة القضايا الإقليمية.

وتابع باقري: قبل أسبوعين، قام الوزير الاستشاري الإماراتي بزیارة إيران وأجرينا محادثات مفصلة مع بعض.

والتقى وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش قمة أصدقاء البريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا وناقشا القضايا الثنائية وتطوير التعاون.

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