وزير الإقتصاد: سيتم الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في بعض الدول قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إحسان خاندوزي في حديث للصحفيين: "إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد نما بمتوسط 9.6٪ العام الماضي، ومن أصل 24 صناعة رئيسية قيد التحقيق، يظهر مؤشر 23 صناعة أن عجلة الإنتاج قد تحركت".

وردا على سؤال حول الإفراج عن الموارد الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية ودول أخرى، قال وزير الإقتصاد: "انه بجهود من الوزارة الخارجية والبنك المركزي، تم إحراز تقدم جيد في هذا المجال، ونأمل أن نرى نتائج عملية في الأسابيع المقبلة".

وبشأن بعض التقارير المنشورة حول الإستقراص من صندوق النقد الدولي، أوضح خاندوزي: "إن هذا القرض لا يعني خلق التزام بالسداد من جانب إيران، وهذا قراءة خاطئة نشرت في بعض وسائل الإعلام، بل هذه المسألة تعني زيادة رأس مال إيران في صندوق النقد الدولي... نأمل ان يكون لهذه الإجراءات دور في تحسين قدرة البنك المركزي على إدارة سوق العملات".

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