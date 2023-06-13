بالوثيقة... ألمانيا تستورد شحنة كبيرة من النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في أحدث إحصائيات له حول كمية واردات الاتحاد الأوروبي من النفط أن ألمانيا استوردت شحنة كبيرة تبلغ 69737 طنًا من النفط الخام الإيراني أو المنتجات النفطية.

وآخر مرة كانت قد استوردت فيها ألمانيا نفطا من إيران، كانت شحنة تزن 10،000 طن من النفط الخام أو المنتجات البترولية في أكتوبر 2018.

على الرغم من أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين استوردوا النفط من إيران في الماضي، لكنها هذه الشحنة هي أكبر شحنة نفط يستوردها الاتحاد الأوروبي من إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، في حين أن الإدارة الأمريكية لم تطبق بعد أي تغييرات على العقوبات غير القانونية ضد إيران.

بالإضافة إلى ألمانيا، استوردت بلغاريا، كعضو آخر في الاتحاد الأوروبي، 147 طنًا من النفط الخام أو المنتجات من إيران في الربع الأول من هذا العام.

و أيضا في عام 2022، استوردت الدول الثلاث بلغاريا ورومانيا وبولندا من النفط أو المنتجات النفطية الإيرانية ما يعادل 4181 طنًا.

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