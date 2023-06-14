استمرارا للرحلات الإقليمية لأمريكا اللاتينية ... رئيسي يصل إلى نيكاراغوا +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حجة الإسلام رئيسي، بعد سفره إلى فنزويلا، إلى هذا البلد فجر اليوم بترحيب رسمي من السلطات النيكاراغوية.

وخلال هذه الرحلة، استقبل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا رسميًا السيد إبراهيم رئيسي في ساحة الحرية في ماناغوا.

كما جاء "رئيس البرلمان" و "رئيس السلطة القضائية" في نيكاراغوا للترحيب برئيسي. كما حضر هذا الحدث المئات من شباب هذا البلد.

وردد الحاضرون خلال مراسم الترحيب النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية.

وخلال هذه المراسم، أحيى رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، ذكرى الشهيد الجنرال سليماني وأعلن دقيقة صمت وقال: "يعيش شهيد إيران الجنرال قاسم سليماني، وتحيا الأمة الإيرانية".

كما شكر السيد إبراهيم رئيسي رئيس نيكاراغوا وقال في هذا الحفل: إن أمريكا تنوي إيقاف الأمة الإيرانية بالتهديدات والعقوبات لكنها لم تنجح.

وفي إشارة إلى الثورة المتزامنة في البلدين، قال: لقد قاتلتم ضد الإمبريالية وانتصرتم وايضا حدثت ثورة في البلدين في نفس الوقت .

وأضاف الرئيس الإيراني: على الغربيين والنظام الحاكم أن يحترموا الأنظمة التي تشكلت على أساس تصويت الشعب. إنهم يكذبون بشأن المطالبة بحقوق الإنسان والديمقراطية. لقد رأينا العديد من مظاهر تدمير حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة ونظام الهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس: إن الأمة الإيرانية صنعت لنفسها فرصًا من التهديدات والعقوبات وأحرزت تقدمًا كبيرًا في هذه الفرص. نعتزم مواصلة علاقاتنا مع بعضنا البعض في جميع المجالات، وخاصة العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف: إن نصيحة قائد الثورة الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) لنا جميعًا أنه يمكننا الوقوف ضد الأعداء بمبدأين أساسيين: الإيمان بالله والامل بالمستقبل.

وفي إشارة إلى شجاعة وبسالة الشهيد سليماني، أضاف حجة الإسلام رئيسي: بطل مكافحة الإرهاب كان الشهيد الجنرال سليماني الذي استشهد على أيدي الأمريكيين. الجمهور يكره من يدعي محاربة الارهاب ويغتال بطل الحرب ضد الارهاب.

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