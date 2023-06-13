مادورو: الجنرال سليماني كشف الهجوم السيبراني الأميركي ضد فنزويلا عام 2018

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال جلسة محادثات رسمية مع رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي في كراكاس اليوم الثلاثاء حينما مدح آية الله رئيسي المناضل ضد الامبريالية سيمون بوليفار ، " انا اتذكر الجنرال سليماني واؤدي التحية له. فحينما شن الاميركيون هجوما وحشيا على البنى التحتية لقطاع الطاقة عندنا في عام 2018، كلف فريقا بكشف ذلك الهجوم وساعدنا كثيرا . الكثيرون لا يعلمون بذلك . انا ايضا اؤدي الاحترام له وسننصب تمثالا له في مقبرة سيمون بوليفار".

كما اشار مادورو خلال هذا اللقاء الى ان العالم متعدد الاقطاب سيكون ندا لامبريالية اميركا واوروبا . وان ايران التي حاول الاميركيون والغربيون زعزعة استقرارها خلال هذه السنوات ، أصبحت أعظم قوة وأكثر تطورا.

وردا على دعوة وجهها رئيس الجمهورية الاسلامية لنظيره الفنزويلي لزيارة ايران مجددا رحب مادورو بهذه الدعوة قائلا " صحيح ان 16 ساعة من الطيران تفصلنا لكننا أشقاء وحلفاء وسأكون قريبا في بيتي ، طهران".

وتطرق اللقاء ايضا الى موضوع زيادة حجم التجارة بين البلدين ، وحينما ذكر رئيس الجمهورية الاسلامية بأننا يجب في المرحلة الاولى ان نرفع حجم التجارة بيننا الى نحو 10 مليارات دولار، أجابه الرئيس الفزويلي نيكولاس مادورو " نعم حجم التجارة بيننا يجب ان يتجاوز الـ 10 مليارات دولار على المدى المتوسط وربما لن يكون هناك دولار حتى ذلك الحين ويصبح مثلا ((عشرة ملايين بريكس)) أو شيئا آخر، ان المرحلة التالية هي 20 مليار مثيل للدولار!"

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