صادرات إيران إلى العراق تجاوزت 10مليارات دولار خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في بغداد، "عبدالامير ربيهاوي"، ان صادرات ايران الى العراق بلغت العام الماضي اكثر من 10 مليارات دولار.

واجتمع الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في العراق، عبدالامير ربيهاوي مع الناشطين الاقتصاديين بمحافظة زنجان (غرب ايران)، مساء امس الثلاثاء.

وقال المستشار التجاري بالسفارة الإيرانية في العراق، في هذا الاجتماع، بأن غرفة تجارة زنجان أقامت علاقات جيدة مع المحافظات العراقية مثل الحلة وبابل وكربلاء وعدة مدن أخرى، مشيرا الى أن محافظة زنجان يمكنها تصدير السلع والخدمات الهندسية الفنية وغيرها من مجالات التعاون القائمةوالسعي إلى إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع العراق على أفضل وجه ممكن.

وأشار ربيهاوي إلى الموافقة على إنشاء مكتب تجاري إيراني في كربلاء تحت عنوان غرفة تجارة زنجان للتعريف بشركات القطاع الخاص والمساعدة على التعريف بالامكانيات التصدرية والاستثمارية للمحافظة.

وأكد على أن شركات الخدمات الفنية والهندسية لديها فرصة جيدة جدًا للتواجد في السوق العراقية، وقال: تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 4500 سلعة يتم تصديرها من إيران إلى العراق سنويًا ، والصادرات الإيرانية بلغت في العام الماضي 10 مليارات و 236 مليونا دولار، وهو أمر غير مسبوق.

واعتبر ربيهاوي أن الحصول على مشاريع وطنية تنموية في العراق في مجال الخدمات الفنية والهندسية أمر مهم ويمكن إدراجه في جدول أعمال الشركات في محافظة زنجان ، وأشار إلى صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق وقال: مشاريع نقل الخطوط والمعدات الملحقة بها يمكن أيضًا تضمينها في صادرات محافظة زنجان.

العراق هو الوجهة الثانية لبضائع زنجان التصديرية

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة زنجان "صمد يوسفي اصل" في هذا الاجتماع أن العراق يحتل المرتبة الثانية من حيث العلاقات التصديرية الايرانية بعد تركيا وقال: تعد المحولات والزنك ومواد البناء والمواد الغذائية والمنسوجات من بين منتجات التصدير الرئيسية لمحافظة زنجان إلى العراق.

وأعلن عن تفعيل المكتب التجاري الإيراني في كربلاء المقدسة والذي سيتم بجهود غرفة تجارة زنجان وأضاف: نخطط لتواجد بارز في معرض السليمانية بالعراق بحلول شهر سبتمبر 2023.

وأعلن عن إرسال وفد تجاري برئاسة غرفة تجارة زنجان إلى بغداد في المستقبل القريب وقال: لدينا تفاعلات مع بعض محافظات في العراق ونعتزم التوسع فيها قدر الإمكان.

وأوضح رئيس غرفة تجارة زنجان أن غرفة تجارة زنجان ستتابع توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المحافظة والعراق كأحد القضايا المهمة وقال: التواجد الفعال في سوق هذا البلد سيكون إحدى خططنا.

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