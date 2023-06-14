القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على قاتل آية الله سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس جهاز القضاء في محافظة مازندران(شمال إيران) انه بحسب حكم الفرع الثاني لمحكمة الجنايات في محافظة مازندران، حًكم على قاتل آية الله سليماني بالإعدام بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد.

وأضاف: "انه بحسب الاعتراف الصريح للمتهم في مختلف مراحل التحقيق ونتائج جميع التحقيقات، فقد تم تأكيد ارتكاب الجريمة المذكورة من قبل مشاراليه من قبل المحكمة الابتدائية.

يكون القرار الصادر نافذاً بعد استكمال الإجراءات القانونية و تاييده نهائيا.

وقتل آية الله سليماني يوم 26 من ابريل الماضي اثر هجوم مسلح وقع في إحدى فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر شمال البلاد.

يذكر ان آية الله سليماني كان عضوا في مجلس خبراء القيادة عند مقتله وكان سابقا ممثلا عن قائد الثورة الإسلامية في مدينة كاشان (وسط البلاد) ومحافظة سيستان وبلوتشستان وإمام الجمعة في مدينة زاهدان.

/انتهى/