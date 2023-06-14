الحشد الشعبي يكشف عن طائرته المسيرة الهجومية M6

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، لأول مره، عن وجود الطائرة المسيرة الهجومية M6، ضمن الاجهزة والمعدات العسكرية التي تحوز عليها لاجل حماية امن وسلامة العراق من بطش الجماعات الارهابية وصد قوات الاحتلال الامريكي في هذا البلد.

وجاء ذلك على امتداد البرامج والاحتفالات الجارية في العراق، للاحتفاء بالذكرى السنوية التاسعة لـ "فتوى الجهاد الكفائي"، التي اطلقها المرجع الديني "اية الله العظمى السيستاني" والتي آلت الى تاسيس قوات الحشد الشعبي، لمحاربة تنظيم داعش الارهابي والقضاء على دولته المزعومة في محافظة نينوى العراقية انذك.

يذكر أن ظهور القدرات المسيرة بشكل متقدم في تسليح فصائل الحشد الشعبي يعدّ إضافة نوعية لتسليحه هذه القوة الشعبية في العراق، وبما يزيد من قدراتها الرادعة، ويجعل منها تهديداً واضحاً للتمركزات التسليحية العسكرية المعادية للعراق ومنها الجماعات الارهابية المسلحة وقوات الاحتلال الاميركي.

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