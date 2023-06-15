جلالي: من اولويات ايران اقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي ان من أولويات المسؤولين الايرانيين إقامة علاقات اقتصادية وثيقة بين محافظات البلاد ومختلف مناطق روسيا، وقال: ان التعاون الإقليمي هو حاجة دول آسيا الوسطى اليوم.

وقال جلالي في تصريح صحفی على هامش إقامة المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ: إيران تشارك في هذا الحدث كل عام على المستويين الحكومي والخاص. لقد رأينا عدة مرات كيف تفاوض رجال الأعمال وخالقي فرص العمل لدينا ووقعوا عقودا مع زملائهم الروس على هامش هذا المنتدى.

وأضاف جلالي: في المنتدى القادم سنحاول افتتاح غرفة خاصة بنا وعرض قدراتنا وإنجازاتنا ومنتجاتنا الوطنية. كما أشار إلى أن الجانب الإيراني يتعاون بنشاط مع المناطق الروسية وقال: من أولويات المسؤولين الإيرانيين إقامة علاقات اقتصادية وثيقة بين المحافظات الإيرانية ومختلف مناطق روسيا.

وأكد هذا الدبلوماسي الإيراني: نحن نستخدم منتدى سانت بطرسبرغ كمنصة لإقامة العلاقات وإبرام العقود. لاعبون من خارج الاقليم يسعون اليوم لخلق واثارة الخلافات في المنطقة. ووفقا له، فإن سكان دول منطقة آسيا الوسطى لديهم نظرة عميقة ودقيقة وقال: لقد حافظوا على ثقافاتهم وتقاليدهم على مدى القرون، ونجح سكان هذه المنطقة في التمييز بين الصداقة والعداوة ، ويمكنهم شم رائحة المؤامرة تماما.

وشدد سفير إيران لدى روسيا على أن دول آسيا الوسطى بحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي يساعدها في الدفاع عن مصالحها بما يتماشى مع تنمية بلدانها.

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