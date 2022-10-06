بعض دول بحر قزوين بحاجة إلى الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر صفري في تصريح له اليوم الخميس التعاون في مجالات النقل والترانزيت والشحن والطاقة والبيئة من المحاور الرئيسية ومجالات انشطة المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين وقال: ام تنفيذ الاتفاقيات بين دول بحر قزوين له أهمية خاصة ويجب على الدول الأعضاء أن تولي اهتماما جادا لتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات.

وأشار نائب وزير الخارجية الذي يزور موسكو برفقة النائب الأول لرئيس الجمهورية لحضور اجتماع المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، إلى الاجتماعات على هامش هذا المنتدى ، وقال: رئيس بلادنا كان قد التقى وأجرى محادثات مع قادة الدول المطلة على بحر قزوين فيما سبق، حيث أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين والاجتماعات الجانبية لرؤساء وزراء ووزراء هذه الدول تشكل فرصة جيدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الرؤساء وتنفيذها.

وفي إشارة إلى حاجة بعض الدول المطلة على بحر قزوين للخدمات الفنية والهندسية والبضائع مثل مواد البناء وقطع غيار السيارات ، قال صفري: "من أجل الحصول على أسواق التصدير ، يجب أن نجتهد في تلبية احتياجات الدول المجاورة وتصدير المنتجات التي يحتاجونها ، لأنه إذا فشلنا في هذه المنافسة ، فستستغل الدول الأخرى هذه الفرصة بسرعة".

وفي إشارة إلى الاتفاقيات بين إيران وروسيا بشأن التعاون الترانزيتي والاستثمار لخط سكة حديد "رشت - آستارا" شمال غرب ايران، قال نائب وزير وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: "لحسن الحظ ، تم إنشاء طريق جمركي أخضر مع روسيا في مجال الجمارك وجرى التوقيع على الاتفاقية ذات الصلة بين البلدين.

وأوضح صفري أن لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية مع النشطاء الاقتصاديين ومدراء الشركات الروسية الكبرى في مجال النفط والغاز مهم جدًا في تطوير العلاقات ورفع مستوى التعاون الثنائي وقال: السيد مخبر سيكون له أيضًا لقاء مع محافظي المحافظات الروسية، وهو لقاء مهم جدا ويمكن أن تكون مفاوضات هذا الاجتماع منصة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا.

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