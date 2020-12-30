وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم انعقاد اجتماع لرؤساء جامعتي طهران وسان بطرسبرغ عبر الفضاء الافتراضي حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على عضوية جامعة طهران في المجلس الدولي للتعليم الافتراضي وتشكيل لجنة لمتابعة التعاون بين الجامعتين في مجال التعليم الافتراضي.

هذا وقال محمود نيلي أحمد أبادي رئيس جامعة طهران ان الجامعة تقدم أوسع أشكال التعليم الافتراضي من الناحيتين الكمية والنوعية. من الضروري الآن تشكيل لجنة تعليم افتراضي مشتركة حتى نتمكن من إحراز تقدم جيد على الساحة الدولية.

وأضاف انه تم تخصيص 32 هكتارا من مساحة الجامعة لاقامة مدينة المعرفة. مؤكداً انه نظرا لأهمية تطوير شراكات الابتكار والتكنولوجيا، قد يكون لجامعة سانت بطرسبرغ أيضا مكتبا في مدينة المعرفة. فضلاً عن أهمية وجود جامعة طهران في مجال العلاقات الدولية والعلاقات الثنائية مع روسيا.

من جانبه عبرا الدكتور نيكولاي ميخالوفيتش كروباتشيف رئيس جامعة سان بطرسبرغ إن روسيا وإيران تواجهان ظروفاً مماثلة فيما يتعلق بأزمة كورونا. حيث ان جامعة سانت بطرسبرغ لديها أكبر عدد من الوافدين هذا العام للدراسة عبر الفضاء الافتراضي. مضيفاً ان جامعة سانت بطرسبرغ أصبحت عضواً في المجلس الدولي للتعليم عبر الإنترنت وسيكون من الرائع أن تنضم إلينا جامعة طهران في هذا الصدد.

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