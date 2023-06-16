هنأ أمير عبداللهيان نظيرته المكسيكية بمناسبة تعيينها بهذا المنصب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أليسيا بارسينا بمناسبة تعيينها وزيرة لخارجية المكسيك.

وكتب امير عبداللهيان في رسالة على تويتر: أهنئ السيدة أليسيا بارسينا على تعيينها وزيرة لخارجية المكسيك.

وتابع: أنا واثق من أن العلاقات الودية والعريقة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة المكسيكية ستتعزز خلال فترة توليها لهذا المنصب في جميع المجالات التي تهم البلدين.

المكسيك هي دولة مستقلة تقع في أمريكا الشمالية وتحتل المرتبة 14 من حيث المساحة، والمرتبة العاشرة من حيث عدد السكان في العالم، وعاصمتها مكسيكو سيتي ولغتها الرسمية هي الإسبانية.

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