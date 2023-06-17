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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٦ ص

استشهاد احد قوات حرس الثورة الاسلامية في مريوان

استشهاد احد قوات حرس الثورة الاسلامية في مريوان

أعلنت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الاسلامية في كردستان، عن استشهاد أحد قواتها خلال اشتباك مع العناصر المعادية للثورة في مريوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اشتباك بين قوات مريوان التابعة لحرس الثورة الاسلامية والجماعات المعادية للثورة في المنطقة الحدودية لهذه المدينة، استشهد أحد قوات الأمن .

وفي هذا الصراع الذي وقع في الساعة 10:00 من مساء الجمعة استشهد "رزكار تبيره" من القوات المحلية في مريوان.

وبحسب إعلان العلاقات العامة لفيلق بيت المقدس الكردستاني، فإن هذا الصراع وقع في منطقة قريتي داره تفي وسردوش على الحافة الغربية لبحيرة زريبار في مريوان.

ومحافظة كردستان لديها أكثر من 260 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع شمال العراق.

والجدير بالذكر أن قوات حرس الثورة الاسلامية في مريوان ومقر شهيد شهرامفر بكردستان، في عملية في منطقة كوسالان سرو آباد، وجهت ضربات شديدة للمتمردين والمناهضين للثورة خلال الأسبوع الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1934109

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