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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٣ ص

الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 32 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 32 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

صرحت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بأنّ حجم الدين الحكومي الأميركي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر في الوزارة إنّ "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".

ويشار إلى أنّ هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

وفي أوائل حزيران/يونيو، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 كانون الثاني/يناير 2025.

وحدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقاً لوزارة الخزانة، كان يُحتمل حدوثه في الخامس من حزيران/يونيو.

وشدّد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأميركي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

/انتهى/

رمز الخبر 1934112

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