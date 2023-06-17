الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 32 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر في الوزارة إنّ "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".

ويشار إلى أنّ هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

وفي أوائل حزيران/يونيو، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 كانون الثاني/يناير 2025.

وحدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقاً لوزارة الخزانة، كان يُحتمل حدوثه في الخامس من حزيران/يونيو.

وشدّد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأميركي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

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