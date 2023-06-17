كتب قائد الثورة الاسلامية تعرض في معرض الدوحة للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في نفس الوقت الذي شاركت فيه إيران في معرض الدوحة الدولي للكتاب الثاني والثلاثين، تمت ترجمة حوالي 30 عنواناً من كتب قائد الثورة الاسلامية والكتب ذات الصلة إلى اللغة العربية وعرضها على الزوار في هذا المعرض.

ومن هذه الكتب نذكر "حياة المؤمنين"، "جهاد التبين"، "رسالة الصلاة والصوم"، "الحافظ علي"، "تفسير سورة الممتحنة"، "تفسير سورة المجادلة"، "نحو الجنة معاً"، "المتقين الحياة"، "تفسير سورة التغابن"، "الاقتصاد المقاوم"، "الحسين (ع) مسيرة متواصلة "، " قضية فلسطين "، " الوسايا العلوية "، " الحكم العلوي"، " ان مع الصبر نصرا "، " فلسطين "، " ونظم امركم "، " الاستعمار العالمي" ، "الرسائل العائلية"، "الانسان بعمر 250 سنة"، "أخلاقيات العلم"، "حقوق الإنسان"، "الإيمان ومستلزماته"، "روح التوحيد"، "عهد الأمير" و "مشروع الفكر الإسلامي" وإلى ذلك ...

وقد رحب بهذه الكتب الشيعة القطريون واليمنيون واللبنانيون والإيرانيون الناطقون بالعربية المقيمون في قطر.

وعرضت مكتبة الكتب والأدب الإيرانية 800 عنوان كتاب من 60 ناشراً في مجالات مختلفة منها تعليم اللغة الفارسية، مواضيع قرآنية، وتقريب الأديان .. وغير ذلك.

وانطلق معرض الدوحة الدولي للكتاب الثاني والثلاثين في 12 يونيو من عام 2023 ويستمر حتى 21 يونيو من عام 2023 في مركز الدوحة للمعارض.

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