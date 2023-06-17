السودان... استمرار المعارك العنيفة في الخرطوم ومخاوف من كوارث انسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوردت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر طبية رسمية، أن 17 شخصاً، بينهم 5 أطفال لقوا مصرعهم في ضربة جوية في منطقة اليرموك، جنوب الخرطوم.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول الحادث، لكنها نقلت عن إدارة الصحة في العاصمة أن الضحايا من المدنيين وأن الضربة الجوية أدت أيضاً إلى تدمير 25 منزلاً.

وكان الجيش السوداني قد شنّ، أمس الجمعة، بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة، سلسلة غارات هي الأعنف منذ اندلاع الحرب، أصابت مواقع مختلفة تتمركز فيها قوات الدعم السريع بمدن العاصمة السودانية.

ولاحقاً، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن قوات الدعم السريع تتصرف "وكأنها كيان خاص"، مشيراً إلى وجود "أطماع خارجية في الثروات السودانية".

وبالتوازي، شهد معبر "أشكيت" الحدودي مع مصر تراجعاً كبيراً في أعداد المسافرين السودانيين إلى الأراضي المصرية، بسبب الإجراءات الجديدة التي ألغت بموجبها السلطات المصرية قرار السماح بدخول النساء والأطفال وكبار السن من دون تأشيرة.

ويقول العالقون على الحدود، الذين يزيد عددهم على 15 ألف شخص، إن "بطء إجراءات منح التأشيرات من القنصلية المصرية في وادي حلفا أسهم في تفاقم معاناتهم في ظل غياب المنظمات الإنسانية عن المنطقة".

وقد تسبب النزاع المستمر في السودان،منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، في نزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رُبعهم تقريباً في إقليم دارفور، حيث تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات إنسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات.

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