اتفاق على تطبيق هدنة إنسانية في السودان لمدة يوم واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب دقلو في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": نؤكد مرة أخرى التزامنا بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن صباح أمس".

واتهم دقلو الجيش السوداني بعدم احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس مشيرا إلى قصف الأخير "مناطق مكتظة بالسكان من الجو، وعرض أرواح المدنيين للخطر، واصفا ما حدث بـ"الانتهاك الصارخ لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني".

ولفت دقلو إلى انتظاره لمزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول أفضل السبل للتعامل مع "هذه الانتهاكات".

وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

ويواصل الجانبان، طوال الأيام الماضية، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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