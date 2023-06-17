زلزال بقوة 4.7 يضرب مدينة خوي شمال غربي ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لمركز رصد الزلازل الايراني الوطني، ان تعرضت مدينة خوي بشمال اذربايجان الغربية (شمال غربي ايران)، الى زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر ، وذلك عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت.

وحدد المصدر ذاته، بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.

في سياق متصل، اعلن المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، ان اهالي مدينة تبريز (مركز المحافظة) ايضا، شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.

وقال "محمد باقر هنربز" في تصريح له عقب وقوع الزلزال اليوم، ان هذا الحادث لم يسجل اي خسائر في محافظة اذربايجان الشرقية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة؛ لافتا الى ان فرق الانقاذ والاغاثة توجهت الى موقع الحدث.

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