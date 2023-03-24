زلزال بقوة 5.6 ریختر یضرب مدينة خوي شمالی غربی البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر الساعة 6:47 صباح اليوم الجمعة مدينة خوي(شمالي غربي البلاد) ومدن محافظة أذربيجان الغربية.

لم ترد أي تقارير حتى الآن عن حجم الدمار والخسائر التي خلفها الزلزال، لكن شدة هذا الزلزال كانت كبيرة لدرجة أن سكان مدينة خوي التي هرعوا إلى شوارع هذه المدينة خوفا منه.

يذكر انه شعر بهذا الزلزال سكان المدن المجاورة، منها مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية ، ومدن أخرى في المحافظة.

أعلن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن شدة هذا الزلزال بلغت 5.6 ريختر وعلى عمق 8 كيلومترات من الأرض وكان مركزه مدينة خوي.

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