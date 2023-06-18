تنسيق ايراني عراقي لتقديم افضل الخدمات لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محافظ طهران "علي رضا فخاري" رئيس بلدية النجف "عدي عبد الصاحب طوير الخالدي" في طهران للتنسيق بين الجانبين على تقديم افضل الخدمات لزوار الأربعين.

وفي هذا اللقاء الذي عقد اليوم الاحد، اعتبر فخاري بان ما نشهده اليوم من العلاقات الطيبة الإيرانية -العراقية القائمة على أساس القيم والقضايا الدينية هو عبارة عن عنصر قوي وتقدمي في تحقيق أهداف كلا الجانبين.

وفي اشارة الى نهج ونموذج الشهيد القائد قاسم سليماني، اعلن فخاري انه يتم تشكيل وتجهيز مراكز خاصة لإستقبال مراسم الأربعين ولتلبية احتياجات زوار العتبات المقدسة في اماكن مختلفة من إيران.

وفي معرض اشادته بدور الشعب العراقي المستمد من فكر الشهيد ابو مهدي المهندس في مساعدة واستقبال زوار العتبات المقدسة، صرح فخاري بان محافظة طهران مسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم واستيعاب وتوفير احتياجات الزوار في النجف وانه من الضروري عقد مثل هذه الللقاءات بين الجانبين الايراني والعراقي للتنسيق ولتوفير خدمات بأفضل طريقة ممكنة لزوار الاربعين.

بدوره، صرح رئيس بلدية النجف عدي عبد الصاحب طوير الخالدي بأن مراسم الأربعين الحسيني أصبحت حدثا عالميا لافتا الى تقديم أفضل الخدمات للزوار عبر التنسيق المستمر والفعال بين الجهات الايرانية والعراقية.

وأشار الخالدي الى ان أوضاع محافظة النجف مختلفة عن محافظة كربلاء بحيث تستقبل النجف الزوار على عدة مراحل منها قبل وأثناء وبعد مراسم الأربعين.

واكد الخالدي على بذل الجهود لتقديم خدمات أفضل للزوار رغم الطقس الحار في العراق.

تجدر الاشارة الى انه تم التوافق على استمرار عقد اجتماعات تنسيقية للاستفادة من خبرات وقدرات كلا الجانبين من اجل تلبية احتياجات محافظة النجف وتسريع خدمة الزوار وبأفضل طريقة ممكنة.

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