محافظ قم المقدسة يؤكد الاستعداد للتفاعل مع لبنان بمختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا محافظ قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، محمد تقي شاهجراغي، في لقائه وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" الذي عقد اليوم السبت بمحافظة قم المقدسة، إلى تفاعل اقتصادي وثقافي أكبر بين شعبي وحكومتي البلدين.

و قال : إنه نظرا لعلاقات إيران ولبنان الوثيقة والطیبة مع بعضهما البعض، فإننا في قم مستعدون لإجراء تفاعلات مختلفة مع اللبنانيين بمختلف المجالات.

ولفت "شاهجراغي"، الى وجود سبع مدن صناعية في محافظة قم المقدسة، تضم 2500 وحدة صناعية ذات منتجات في مجال المواد الخام للصناعات الكيماوية، كالخشب والأثاث و العقيق.

کما أعرب هذا المسؤول عن استعداد محافظة قم لتبادل الوفود الفنية والمهنية والطلاب والوظائف المنزلية وغيرها في اطار معسكرات تعليمية وعلمية بين الجانبين.

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