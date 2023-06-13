إصابة مستوطن وأربعة جنود صهاينة في عملية إطلاق النار قرب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفّذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نار جريئة ومزدوجة استهدفت شاحنة لجيش الاحتلال الصهيوني ومركبة لمستوطن قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت هذه العملية البطولية، عن إصابة أربعة جنود ومستوطن واحد بجروح مختلفة. مشيرة إلى أن الجرحى الخمسة أصيبوا بالرصاص، عند معبر الريحان قرب جنين؛ حسب موقع العهد الاخباري.

وتناقلت وسائل إعلام العدو معلومات تفيد بأن مركبة مسرعة أطلق من بداخلها النار باتجاه شاحنة «إسرائيلية» ثم تكرر أطلاق النار مرة أخرى مستهدفًا مركبة «إسرائيلية» ما أسفر عن إصابة الجنود الأربعة والمستوطن؛ مشيرة إلى أن حالة أحد الجرحى حرجة.

وأكدت المعلومات، أن منفذي العملية البطولية تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام، فيما لم يتحدث الاحتلال وإعلامه عن أي حالة اعتقال في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني، أن مطلقي النار قاموا بإحراق سيارتهم في بلدة "يعبد" جنوبي جنين؛ في محاولة لإخفاء آثارهم، ومنع قوات الاحتلال الصهيوني من تعقبهم.

في أعقاب ذلك/ نفّذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني عملية بحث وتمشيط في المكان وحاصرت بلدة يعبد، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه الفلسطينيين واستهدفت مركباتهم في البلدة.

/انتهى/







