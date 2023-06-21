كنعاني: على الحكومة الألبانية أن تصلح خطأها في استضافة زمرة خلق الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: حسب الانباء المنشور، في صباح يوم أمس دخلت الشرطة الألبانية ثكنة أشرف للتفتيش بناءً على حكم المحكمة العليا لمحاربة الإرهابيين. والسبب في هذا العمل هو ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية من قبل زمرة خلق الارهابية في ألبانيا.

وقال: إن الجهات المعنية في ألبانيا أبلغت عن ضبط عدد من الأنظمة الإلكترونية والطائرات المسيرة التي استخدمتها زمرة خلق الارهابية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية، وقالت إنهم بارتكاب أعمال إرهابية وسيبرانية، انتهكوا اتفاقية 2014 مع ألبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن زمرة خلق الارهابية ستظل دائمًا تهديدًا لأمن مضيفهم بسبب طبيعتهم الإرهابية، ولهذا طردتهم الحكومة العراقية ورفضت الحكومات الأخرى قبولهم.

وأضاف كنعاني: نأمل أن تصلح الحكومة الألبانية خطأها في استضافة هذه الزمرة الإرهابية.

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