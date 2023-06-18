كنعاني يدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في غرب أوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على موقع تويتر بشدة الهجوم الإرهابي على مدرسة في غرب أوغندا الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الطلاب.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية هذا العمل الإرهابي المروع في أوغندا بأنه امراً مقلق للغاية، وأضاف: إن هذا الهجوم الهمجي أظهر مرة أخرى أن الإرهاب والتطرف يشكلان خطرا منتشرا على المجتمع الدولي وأن محاربتهما يتطلب التعاون والعمل المسؤول للمجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات الصلة.

وأعرب كنعاني، عن تعازيه وتعاطفه مع حكومة وشعب أوغندا وعائلات الضحايا والمصابين، مضيفا انه نامل بمكافحة التطرف والإرهاب الجاد سنشهد السلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك أفريقيا.

وقتل ما لا يقل عن37 شخصا يوم امس معظمهم تلامذة من مدرسة ثانوية في غرب أوغندا في 'هجوم إرهابي' شنته عناصر من القوات الديموقراطية المتحالفة التابعة لداعش الإرهابية ويعد الهجوم هو الأسوأ من نوعه في البلد الإفريقي منذ سنوات.

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