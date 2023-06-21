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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٨ ص

أوجي: إيران تبرم عقود جيدة مع فنزويلا وتسعى لبناء مصافي تكرير خارج الحدود الإقليمية

أوجي: إيران تبرم عقود جيدة مع فنزويلا وتسعى لبناء مصافي تكرير خارج الحدود الإقليمية

أعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي عن توقيع عقود جيدة مع فنزويلا في مجال الطاقة وتصدير أكثر من 2800000 قطعة من سلع ومعدات حقول النفط والغاز إلى هذا البلد، مضيفا أن الحكومة الـ13 جادة لبناء مصافي تكرير خارج الحدود الاقليمية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني بين مجموعة من الصحفيين، بخصوص إنجازات رحلة الرئيس الايراني إلى أمريكا اللاتينية في الأسبوع الماضي، قام الرئيس برحلة مكثفة إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية، مضيفا إنه تم توقيع عقود جيدة في مجال البترول في قطاعي المنبع والمصب.

وقال: في حكومة السيد رئيسي، منذ بداية الحكومة، بدأنا العمل والأنشطة مع دول أمريكا اللاتينية وقمنا بتصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمصافي البحرية، والتي كانت لها نتائج جيدة.

وأكد: تم إرسال أكثر من مليوني و 800 ألف قطعة غيار وبضائع وأدوات في مجال صناعة النفط والغاز في هذه الحكومة إلى المصافي الفنزويلية من قبل الشركات المصنعة الماهرة.

وأوضح أوجي: أن فنزويلا لديها احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج وتبلغ طاقتها التكريرية أكثر من مليون و250 ألف برميل، وبسبب العقوبات القاسية ترك جزء كبير من طاقتها الإنتاجية والتكرير على الأرض، ومع دخول وزارة النفط، تم إحياء جزء من هذه القدرة البترولية واستخدمت هذه القدرات من قبل القوات الخبيرة.

وأشار وزير النفط إلى أن البعض قد يقول كيف أن دولة مثل فنزويلا ذات التضخم المرتفع ستسدد مدفوعاتها المالية، فلا يوجد مدفوعات مالية بين إيران وفنزويلا وجميع العقود تتم بمقاصة الشحنات.

وأكد كذلك: تمت تسوية معظم الصادرات إلى فنزويلا، وينبغي أيضًا دعم المنتجين المحليين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934260

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