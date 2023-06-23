نوفاك: "أوبك+" وسيلة فعالة لمنع محاولات الغرب استخدام الطاقة للضغط السياسي

وأفادت وكالة مهر للانباء، وجاءت تصريحات نوفاك خلال اجتماع له مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن الهدف من "أوبك +" أيضا أن تكون سوق النفط المنشودة بحيث يمكن التنبؤ بها، ومبينا أن صيغة "أوبك+" تسمح بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

هذا ولم تقتصر نقاشات الجانبين على التعاون في إطار "أوبك +"، وإنما أيضا تطرقت إلى آفاق عمل شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع التعدين والاستكشاف في البحرين، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية.

بالإضافة إلى قضايا توريد المعدّات الصناعية والتجارة والزراعة والتفاعل في مجال الرياضة والعلوم والثقافة. وفي هذا الجانب أكّد نوفاك أن قضايا رفع حجم وتنويع التجارة الثنائية بين روسيا والبحرين تعتبر مسألة ذات أولوية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، ومقارنة مع العام 2021، زاد حجم تجارة المنتجات الزراعية بين روسيا والبحرين بنسبة 42٪، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

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