زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني نحو مليون برميل يوميًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن خجسته مهر: "في بداية عمل الحكومة الحالية، كان هناك شك حول إمكانية تصدير النفط على الإطلاق، لكن الآن مع دبلوماسية الطاقة النشطة التي تنتهجها الحكومة، زادت صادرات النفط والغاز الإيرانية إلى أكثر من ضعفين مقارنة ببداية الحكومة، وقمنا أيضًا ببيع جميع المكثفات المخزنة وتسلمنا عائداتها".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية: "أن طاقة إنتاج النفط الإيرانية قبل العقوبات كانت 3.838 مليون برميل يوميًا، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، انخفضت هذه الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل"، موضحا: "خلال 6 أشهر من بدء عمل الحكومة الحالية، وبتكلفة 500 مليون دولار، تمكنا من إعادة الطاقة الإنتاجية إلى الماضي".

وتابع: "لقد زاد إنتاج النفط الإيراني أيضًا في الأشهر العشرين الأخيرة، من 2.2 مليون برميل إلى أكثر من 3.1 مليون برميل وهذا يعني انه زاد بنحو مليون برميل يوميًا".

وقال خجسته مهر: "في فترة الحكومة الحالية، ولأول مرة، قمنا بزيادة إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي إلى 705 ملايين متر مكعب في اليوم وسجلنا رقما قياسيا".

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