الرئيسان الإيراني والروسي يناقشان أحداث روسيا الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد في 24 يونيو.

وجاء في بيان الكرملين: "أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن دعمه الكامل للقيادة الروسية".

وأضاف البيان: "تم خلال الاتصال بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقات في مجال التجارة والطاقة والنقل".

كما أشار البيان انه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية الثنائية، وبحث بعض القضايا على جدول الأعمال الدولي بما فيها ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز، والتسوية السورية.

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