أمير عبداللهيان: إيران تعارض الحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، في اتصال هاتفي، أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، وصف اميرعبداللهيان العلاقات التاريخية بين البلدين بالثمينة، مؤكدا على ضرورة استمرار المفاوضات بانتظام من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وبشأن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا، صرح أميرعبد اللهيان: "ان الجمهورية الإسلامية تعارض الحرب وقد اقترحت حلاً سياسيًا لتسوية هذه الأزمة، وترى أن أي تسليح لأحد الأطراف في الحرب تصعد التوتر وستؤدي الى تراجع الاستقرار في المنطقة".

كما وصف وزير خارجية الدنمارك بدوره، العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وهامة، واعتبر الحوارات مع الجمهورية الإسلامية بأنها مهمة، مؤكدا على ضرورة طرح المبادرات بشكل مستمر لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكذلك اتفق الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية على إنشاء آلية لتعزيز المشاورات السياسية والقنصلية بين البلدين.

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