أمير عبداللهيان يؤكد على ضرورة تشكيل مجمع للحوار والتعاون بين دول الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أميرعبد اللهيان على حسابه على تويتر: "نظرا لأهمية دول الجوار في سياسة ايران الخارجية وتماشياً مع تعزيز سياسة الجوار للحكومة الـ13، وبعد وقت قصير من استضافة وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية وإجراء محادثات مفيدة معه في طهران، توجهت إلى أربع دول هي قطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة التي تقع في الجزء الجنوبي من الخليج الفارسي".

وأضاف: "كانت المحادثات مع كبار المسؤولين ونظرائي في هذه البلدان التي تقع في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية، إيجابية للغاية وبناءة ومفعمة بالأمل للجميع، وتبشر بغد أفضل وأكثر أمانا وازدهارا للشعوب التي ترتبط فيما بينها بروابط الحب والمودة والقرابة المتجذرة والعميقة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن إنشاء آلية مشتركة للحوار والتعاون مع وجود جميع دول منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية أمر ضروري ومثمر أكثر من أي وقت مضى، مضيفا انه ولهذا الغرض وترحيبا بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع وزراء خارجية المنطقة في نيويورك، فأننا طرحنا فكرة تشكيل " مجمع للحوار والتعاون" بمشاركة جميع دول الخليج الفارسي في شماله وجنوبه، و سيتم تقديم تفاصيل هذه المبادرة المكتوبة إلى جميع دول الجوار في منطقة الخليج الفارسي في المستقبل القريب.

وفي الختام، أشار أمير عبداللهيان الى إن الشعب الإيراني من حقه ان ينعم بغد أفضل وأكثر أمانا وازدهارا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على مضاعفة جهودها لتحقيق هذا الغرض.

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